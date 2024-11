Seis novos comissários prestam provas no Parlamento Europeu

O Parlamento Europeu (PE) tem agendadas para esta terça-feira as audições aos seis comissários europeus indigitados escolhidos por Ursula von der Leyen para os cargos de vice-presidentes do executivo comunitário que deverá iniciar funções em 1 de dezembro.

As “provas orais” dos seis candidatos a vice-presidentes executivos - a espanhola Teresa Ribera (Transição Limpa, Justa e Competitiva), a finlandesa Henna Virkkunen (Soberania Tecnológica, Segurança e Democracia), a estónia Kaja Kallas (Negócios Estrangeiros e Política de Segurança), a romena Roxana Mînzatu (Pessoas, Competências e Preparação), o italiano Raffaele Fitto (Coesão e Reformas) e o francês Stéphane Séjourné (Prosperidade e Estratégia Industrial) – decorrem ao longo do dia.



Vários analistas antecipam que Fitto, indicado pela primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, não deverá enfrentar obstáculos de maior, uma vez que o grupo político que integra o partido Amigos de Itália, dos Conservadores de Reformistas da Europa (ECR, de direita) tem aprovado todos os cadidatos.



Dos 20 já avaliados – na semana passada – apenas o indigitado pela Hungria, Oliver Várhely, falhou a aprovação direta, tendo de responder a um questionário escrito às dúvidas dos eurodeputados avaliadores.



A decisão oficial sobre os comissários designados será anunciada a 21 de novembro pela Conferência de Presidentes do PE (organismo que junta os líderes das bancadas parlamentares e a presidente da instituição, Roberta Metsola).



O novo colégio de comissários europeus será submetido a uma votação em bloco na sessão plenária que irá decorrer de 25 a 28 de novembro, em Estrasburgo, França.