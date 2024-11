"Semear terror". Elon Musk publica identidades de funcionários federais que quer demitir

Em pelo menos duas publicações no X, Elon Musk enumerou alguns nomes e cargos de pessoas que ocupam títulos governamentais menos conhecidos na área do clima e que quer despedir do Governo Federal norte-americano. As pessoas em causa viram, de imediato, os seu nomes tornarem-se virais após o amplo grupo de seguidores de Musk visualizar dezenas de milhões de vezes as publicações e tecer comentários como “o comboio da alegria acabou”.







Os funcionários federais foram ainda alvo de comentários negativos, obrigando mesmo a alguns apagarem as contas nas redes. Temem ficar na mira do homem mais rico do mundo, diz Everett Kelley, o presidente da Federação Americana de Funcionários do Governo.





Kelley, que representa mais de 800 mil dos 2,3 milhões de funcionários federais civis, acrescenta que “essas táticas visam semear terror e medo em funcionários federais”.





“A intenção é fazê-los temer e ficarem com medo de falar”, insiste.





Vários académicos especializados em assédio cibernético e abuso online, sob anonimato, também com receio de se tornarem alvos de Musk, comentaram na CNN: “O que está a acontecer tem um efeito assustador".



Acrescentam que estas publicações são o exemplo de um "padrão clássico" de assédio cibernético.



Caso Cummings. "É a forma de intimidar as pessoas”

Mary "Missy" Cummings, professora de engenharia e ciência da computação na Universidade George Mason, atingiu o milionário depois de apontar algumas críticas à Tesla, quando estava na Administração Nacional de Segurança no Tráfego Rodoviário. Sentiu uma intimidação semelhante.





Após esses comentários, Cummings despertou uma clara animosidade por parte de Elon Musk.





, afirmou.





Cummings, citada na CNN, revela que foi mesmo forçada a deixar sua casa temporariamente por receber ameaças de morte. Acrescenta que o clima de intimidação já está a levar a alguns funcionários federais, que “dedicaram as vidas ao serviço público”, a anteciparem a vaga de assédio e a deixarem os empregos.







“Ele (Musk) pretende que pessoas como essas sejam intimidadas e simplesmente peçam a demissão, para que ele não tenha que o fazer. Por isso, o plano dele, até certo ponto, está a funcionar”, sublinhou.

Os visados

Numa das publicações, Musk replica a sugestão de que a sobrinha da antiga speaker da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, que trabalha como consultora sénior na área das alterações climáticas no Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano, não receba o montante que ganha.





“A sobrinha de Nancy Pelosi não deveria receber 181.648 dólares (172 mil euros) pagos pelos contribuintes dos EUA para ser a Consultora Climática do HUD”. Musk ironiza de seguida: “Mas talvez os conselhos dela sejam incríveis”.





But maybe her advice is amazing 🤣🤣 https://t.co/i1PEwHzhrp — Elon Musk (@elonmusk) November 19, 2024



A publicação incluí também os nomes e cargos de outros dois funcionários. Um é o diretor climático do Departamento de Energia, serviço que curiosamente, com o seu programas de empréstimos, em 2010, concedeu à Tesla um investimento de 465 milhões de dólares (441 milhões de euros).





So many fake jobs https://t.co/aVH8QtMcLE — Elon Musk (@elonmusk) November 19, 2024

Outro é o nome de um funcionário que trabalha como consultor sénior em justiça ambiental e alterações climáticas no Departamento de Saúde e Serviços Humanos.”, legendou Musk na publicação.

Quando Donald Trump tomar posse da Administração norte-americana, no início de 2025, Musk ocupará o cargo de codiretor do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE) — estrutura especificamente criada para o milionário tentar acabar com a burocracia federal e expurgar agências governamentais do quem for considerado funcionário supérfluo.





Estas publicações deixam antever a estratégia que Musk irá utilizar.







Cummings, que também foi uma das primeiras mulheres pilotos de caça da Marinha dos EUA, reitera: “Alguém tem que falar. Eu não vou deixá-lo vencer com estes abusos”.