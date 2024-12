Síria. Guterres destaca momento "de esperança" mas também "de incerteza"

"Este é um momento decisivo, um momento de esperança e de história, mas também de grande incerteza. Alguns vão tentar explorar a situação para fins próprios, mas é dever da comunidade internacional estar ao lado do povo da Síria, que tanto sofreu", escreveu Guterres, na conta da rede social X.

O futuro da Síria "deve ser decidido pelo povo" com o apoio da comunidade internacional, acrescentou.

O movimento islamita sírio Hayat Tahrir al Sham (HTS) liderou a rebelião na Síria no final de novembro e, em apenas dez dias, derrubou o regime do Presidente Bashar al-Assad, há mais de duas décadas no poder.