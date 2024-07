Sobrinho de Donald Trump lança livro no qual acusa o tio de racismo

Um sobrinho de Donald Trump lançou um livro no qual relata episódios de racismo do tio na época em que iniciou a sua carreira no mundo imobiliário. Segundo Fred Trump III, o republicano usou a palavra "niggers", termo pejorativo direcionado a pessoas negras, e teve outros comportamentos discriminatórios.

Guardian teve acesso.



“O Donald estava furioso. Mesmo furioso”, continua. Segundo o autor, Trump mostrou ao sobrinho o seu Cadillac Eldorado branco descapotável e, na capota, "havia um rasgão gigante, com pelo menos 60 centímetros, e outro corte mais pequeno ao lado".



“Lembro-me de ele dizer enojadamente a palavra niggers. ‘Olha para o que os niggers fizeram’”, conta, esclarecendo que o tio não tinha visto quem danificou o seu carro.



“Ele viu os danos e foi direito ao sítio para o qual a mente das pessoas foge por vezes perante uma afronta: a divisão racial”, acrescenta.

O sobrinho de Trump descreve um momento ocorrido na década de 1970 na casa dos seus avós – ou seja, os pais de Donald Trump – em Nova Iorque. “Era uma tarde normal para mim, pré-adolescente”, escreve Fred no livro, ao qual oteve acesso.“O Donald estava furioso. Mesmo furioso”, continua. Segundo o autor, Trump mostrou ao sobrinho o seu Cadillac Eldorado branco descapotável e, na capota, "havia um rasgão gigante, com pelo menos 60 centímetros, e outro corte mais pequeno ao lado"., conta, esclarecendo que o tio não tinha visto quem danificou o seu carro.“Ele viu os danos e foi direito ao sítio para o qual a mente das pessoas foge por vezes perante uma afronta: a divisão racial”, acrescenta. O livro “Tudo na família: Os Trump e como chegámos até aqui”, de Fred Trump III, vai ser publicado na próxima terça-feira nos Estados Unidos.

Fred Trump III é um empresário reconhecido do setor imobiliário de Nova Iorque e, devido à sua experiência enquanto pai, é também ativista pelo apoio aos deficientes intelectuais e de desenvolvimento.



Este não é o primeiro rumor sobre o uso do termo nigger por parte de Donald Trump. Uma antiga concorrente negra do programa The Apprentice, no qual o ex-presidente participou, garante que este utilizou a palavra durante as gravações.



As alegações do sobrinho de Trump chegam numa altura em que a atual vice-presidente, Kamala Harris, avançou para substituir Joe Biden, que desistiu da corrida eleitoral. Harris é a primeira mulher negra a ocupar a vice-presidência e, se vencer, será a primeira mulher negra presidente.



Segundo a editora responsável pelo livro, o sobrinho de Trump foi motivado a escrevê-lo pelas eleições presidenciais de novembro deste ano, esperando que a sua obra possa “moldar a decisão de uma nação”.

Fred Trump III é um empresário reconhecido do setor imobiliário de Nova Iorque e, devido à sua experiência enquanto pai, é também ativista pelo apoio aos deficientes intelectuais e de desenvolvimento.Este não é o primeiro rumor sobre o uso do termopor parte de Donald Trump.As alegações do sobrinho de Trump chegam numa altura em que a atual vice-presidente, Kamala Harris, avançou para substituir Joe Biden, que desistiu da corrida eleitoral. Harris é a primeira mulher negra a ocupar a vice-presidência e, se vencer, será a primeira mulher negra presidente.Segundo a editora responsável pelo livro, o sobrinho de Trump foi motivado a escrevê-lo Sobrinha de Trump também acusou tio de racismo

Fred III descreve também um episódio da sua infância durante o qual três rapazes negros lhe roubaram a bicicleta. O tio terá exigido que os rapazes fossem “castigados” e detidos.



O livro menciona ainda a altura em que Donald Trump, em 1989, “publicou anúncios de página inteira nos jornais de Nova Iorque”, exigindo a pena de morte para cinco adolescentes negros injustamente detidos pela violação de uma mulher branca.



Já em 2020, a irmã de Fred Trump III, Mary Trump, publicou o livro “Too Much and Never Enough”, no qual lançou acusações semelhantes sobre o tio. “É claramente racista”, declarou na altura, dizendo ter ouvido Donald Trump usar linguagem que “não deveria surpreender ninguém, dado o quão racista ele é hoje em dia”.



Fred e Mary Trump são filhos de Fred Trump Jr, o irmão mais velho de Donald, mas que ainda assim não assumiu os negócios da família. Quando Fred Jr morreu, os seus dois filhos foram deserdados pelos tios e tias. Fred III descreve também um episódio da sua infância durante o qual três rapazes negros lhe roubaram a bicicleta. O tio terá exigido que os rapazes fossem “castigados” e detidos.O livro menciona ainda a altura em que Donald Trump, em 1989,pela violação de uma mulher branca.Já em 2020, a irmã de Fred Trump III, Mary Trump, publicou o livro “Too Much and Never Enough”, no qual lançou acusações semelhantes sobre o tio. “É claramente racista”, declarou na altura, dizendo ter ouvido Donald Trump usar linguagem queFred e Mary Trump são filhos de Fred Trump Jr, o irmão mais velho de Donald, mas que ainda assim não assumiu os negócios da família. Quando Fred Jr morreu, os seus dois filhos foram deserdados pelos tios e tias.