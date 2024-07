Superintendente aponta falhas de segurança no comício de Trump

O superintendente da PSP José Figueira, chefe do serviço de segurança do presidente Cavaco Silva e do destacamento de segurança pessoal do presidente Jorge Sampaio, diz que houve falhas de segurança neste comício e que é preciso apurar como é que uma pessoa conseguiu entrar com uma arma no local e teve tempo para se posicionar e disparar. Lembra que as deslocações de altas entidades são preparadas com semanas de antecedência, mas admite que numa campanha eleitoral a pressão do tempo possa ter levado a falhas.