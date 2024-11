Tropas norte-coreanas já registam baixas em Kursk - Zelensky

"Sim, já houve perdas. É um facto", disse Zelensky em Budapeste, numa conferência de imprensa realizada no final da cimeira da Comunidade Política Europeia, que teve lugar na capital húngara.

Zelensky voltou a tornar públicas informações dos seus serviços de informação que foram também confirmadas pelos Estados Unidos, segundo as quais cerca de 11.000 soldados norte-coreanos estão na região russa de Kursk.

Segundo o líder ucraniano, uma parte destes militares já está a combater contra as forças de Kiev que ocupam parcialmente aquela região fronteiriça desde agosto passado.

O Presidente da Ucrânia voltou a alertar que o homólogo russo, Vladimir Putin, está atento à reação da comunidade internacional à entrada na guerra de soldados regulares de outro país.

E manifestou mais uma vez a sua convicção de que Putin irá incorporar mais soldados estrangeiros no seu Exército se este primeiro destacamento não receber uma resposta ocidental mais firme e concreta do que aquela que os aliados de Kiev têm dado até agora.

"Putin olha sempre para a reação do mundo e, neste momento, a reação não é suficiente", concluiu o chefe de Estado ucraniano, que anteriormente já tinha alertado, no encontro com os líderes europeus em Budapeste, que qualquer concessão do seu país a Moscovo será inaceitável para Kiev e para a Europa.

O Presidente ucraniano apelou para que os Estados Unidos e a Europa sejam fortes e valorizem as suas relações, ainda que a eleição do republicano Donald Trump para a presidência norte-americana lance incerteza sobre os laços de Washington com os seus aliados e o apoio à Ucrânia.

Mais de dois anos e meio depois de ter iniciado a invasão da Ucrânia, a Rússia está em vantagem militar na frente leste, registando progressos contra forças ucranianas em menor número e menos bem equipadas.

Num dia marcado por uma nova série de ataques intensos russos na Ucrânia, o secretário do Conselho de Segurança da Rússia e ex-ministro da Defesa, Sergei Shoigu, pressionou os aliados ocidentais de Kiev para iniciarem negociações.

"A situação no teatro das hostilidades não é a favor do regime de Kiev, o Ocidente tem uma escolha: continuar o seu financiamento [da Ucrânia] e a destruição da população ucraniana ou admitir as realidades existentes e começar a negociar", declarou.

Com o regresso de Donald Trump à Casa Branca, a bola está no campo norte-americano, comentou, por seu lado, o chefe da diplomacia de Moscovo, Serguei Lavrov, acrescentando que irá aguardar por "alguma proposta" do novo executivo de Washington, que só tomará posse em 20 de janeiro de 2025.