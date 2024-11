Trump e presidente do México com relatos diferentes de conversa sobre migração

En nuestra conversación con el presidente Trump, le expuse la estrategia integral que ha seguido México para atender el fenómeno migratorio, respetando los derechos humanos. Gracias a ello se atiende a las personas migrantes y a las caravanas previo a que lleguen a la frontera.… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 28, 2024

"Acabei de ter uma conversa maravilhosa com a nova presidente do México, Claudia Sheinbaum Pardo", disse Trump na rede social Truth Social, da qual é proprietário, acrescentando que o México aceitou travar a chegada de migrantes a território norte-americano "com efeito imediato".“Isto ajudará muito a parar a invasão ilegal dos Estados Unidos. Obrigado!”, acrescentou.No entanto, a presidente mexicana apressou-se a responder a Trump, contradizendo as suas declarações."Expliquei [a Donald Trump] a estratégia global que o México tem seguido para lidar com o fenómeno migratório", indicou a dirigente mexicana na quarta-feira na rede social X, afirmando que as caravanas de migrantes já não estão a chegar à fronteira porque o México tomou medidas para combater a migração ilegal.A imigração ilegal foi um dos pontos-chave na campanha eleitoral de Donald Trump, que prometeu fechar a fronteira EUA-México.Sob pressão crescente de Washington, o México também aumentou a sua repressão migratória, transportando migrantes não mexicanos de autocarro e avião para o sul do país, longe da fronteira com os EUA. Esta prática tem como objetivo esgotar os migrantes, deixando-os sem recursos para continuar a jornada.

Novas taxas sobre importações

Sheinbaum e Trump também discutiram ideias para reduzir o consumo de fentanil no México e travar o fluxo destas drogas para os EUA, bem como as novas taxas sobre importações que Donald Trump prometeu impor. Nenhum dos dois esclareceu, no entanto, o que discutiram relativamente às novas taxas.





O republicano esclareceu que os impostos sobre o México e o Canadá só seriam levantados quando a imigração ilegal e o tráfico de drogas para os EUA fossem travados."Se houver tarifas dos EUA, o México também aumentará as tarifas", disse a presidente do México na quarta-feira, acrescentando que nem ameaças nem tarifas vão resolver o "fenómeno migratório" ou o consumo de drogas nos EUA.O ministro da Economia do México, Marcelo Ebrand, diz que estas taxas propostas por Trump são “um tiro no pé”, observando que os EUA podem perder até 400 mil empregos se avançarem com esta medida.