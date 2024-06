UE debate situação económica da moeda única

Na agenda da reunião do Luxemburgo, lê-se que “o Eurogrupo procederá a uma troca de pontos de vista sobre o papel internacional do euro, com base na análise anual do BCE”.”, refere o documento.Portugal estará representado pelo ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, enquanto pelo FMI estará a diretora-geral, Kristalina Georgieva, que foi recentemente reconduzida no cargo.Georgieva deverá transmitir uma “imagem prudentemente otimista” das perspetivas da zona euro, segundo fontes europeias, numa altura em que o FMI e a Comissão Europeia estimam um crescimento modesto do PIB em 2024, projetando ainda que a inflação continue a diminuir e que o mercado de trabalho na área da moeda única permaneça robusto.O debate surge um dia depois de, no âmbito do pacote de primavera do Semestre Europeu (quadro anual europeu de coordenação das políticas orçamentais), a Comissão Europeia ter anunciado que, após 10 anos, Portugal deixou de registar desequilíbrios macroeconómicos devido à “redução das vulnerabilidades relacionadas com a elevada dívida privada, pública e externa, que deverá continuar a diminuir”.