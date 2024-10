União Europeia e países do Golfo debatem cessar-fogo no Médio Oriente

Portugal está representado na reunião pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro.A cimeira foi organizada com o propósito de “” com os países que compõem o CCG (Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Omã, Bahrein, Qatar e Kuwait), que são classificados como “parceiros geoestratégicos” em “circunstâncias geopolíticas desafiantes”, de acordo com um comunicado divulgado nas vésperas do encontro.Sobre a atual situação no Médio Oriente em particular, cenário de um conflito com várias frentes e vários intervenientes (Israel, Hamas, Hezbollah, Irão), os países do CCG têm uma esfera de influência maior do que a UE na conturbada região.Fonte europeia considerou que vai ser possível encontrar uma declaração conjunta dos dois blocos político-económicos sobre o conflito naquela região, uma vez que “”.