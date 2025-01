Venâncio Mondlane vai lançar novas manifestações

Mondlane, que lidera a partir do estrangeiro a maior contestação aos resultados eleitorais que Moçambique conheceu desde as primeiras eleições, em 1994, voltou a manifestar-se aberto ao diálogo, acusando o partido no poder, a Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) e o chefe de Estado, Filipe Nyusi, de rejeitar a mediação internacional.



“As manifestações não vão parar (…) Eles querem nos dividir e a única forma que querem usar é o terror”, declarou na segunda-feira, acusando as forças policiais de estar a “matar inocentes” para instalar a “cultura do medo”.



Moçambique vive, desde outubro, uma crise pós-eleitoral marcada por manifestações e paralisações, protestos que têm culminado em confrontos entre polícia e manifestantes, com pelo menos 277 mortos, segundo a plataforma eleitoral Decide.



O Conselho Constitucional (CC) proclamou em 23 de dezembro Daniel Chapo como vencedor da eleição Presidente da República, com 65,17% dos votos, bem como a vitória da Frelimo, que manteve a maioria parlamentar.