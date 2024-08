Veneno de búzio tropical pode ajudar a produzir melhores medicamentos

Uma equipa internacional de investigadores liderada por cientistas da Universidade de Utah, Estados Unidos, descobriu que um dos componentes do veneno do cone geográfico (`Conus geographus`) - animal marinho nativo da região do indo-pacífico, cujo tamanho não ultrapassa os 15 centímetros de comprimento e que usa o veneno para caçar pequenos peixes -, é semelhante à hormona humana somatostatina, que regula os níveis de açúcar no sangue e várias outras hormonas do organismo, evitando que subam até níveis perigosos.

Segundo o estudo, publicado hoje no boletim científico Nature Communications, a toxina denominada consomatina tem um efeito semelhante à somatostatina, mas é mais estável e com efeitos mais dirigidos e específicos que a hormona humana, o que a torna uma base promissora para o desenvolvimento de medicamentos mais eficazes.

Os investigadores testaram em laboratório as interações da consomatina com os `alvos` da somatostatina nas células humanas e observaram que a toxina do cone geográfico atua sobre uma das mesmas proteínas. Mas enquanto a somatostatina atua sobre várias proteínas, a consomatina atua apenas sobre uma dessas proteínas, o que significa que a toxina do cone geográfico tem um efeito mais dirigido e preciso.

Para além de mais dirigida, a consomatina também tem efeitos mais prolongados que a hormona humana, por incorporar um aminoácido, que os investigadores classificaram como "invulgar", que torna a toxina dificil de desagregar.

A consomatina do cone geográfico impede que o nível de açúcar no sangue suba e não atua isoladamente, mas em conjunto com outra toxina, que é semelhante à insulina e que faz os níveis de açúcar baixarem tão rapidamente que induz choque hipoglicémico nas presas. Com a ação da consomatina a impedir que o nível de açúcar volte a subir, o veneno é mortal.

A ação das toxinas do cone geográfico sobre os mecanismos de regulação do nível de açúcar no sangue tornam o veneno do pequeno molusco uma fonte de compostos que os investigadores esperam poder transformar em medicamentos mais eficazes contra a diabetes.

O estudo hoje publicado indica também que a atuação da toxina do cone geográfico é muito mais precisa que as mais precisas drogas sintéticas atualmente utilizadas para regular o excesso de produção de hormona do crescimento pelo organismo humano e apesar de os efeitos pronunciados sobre os níveis de açúcar no sangue impedirem a sua utilização direta como terapêutica, o entendimento da sua estrutura e funcionamento abre portas para o desenvolvimento de medicamentos na área da endocrinologia com menos efeitos secundários que os utilizados atualmente.

Estudos anteriores já tinham identificado na consomatina propriedades de controlo da dor tão potentes como a morfina.

"Os animais venenosos conseguiram, através da evolução, afinar a precisão dos compostos das suas toxinas de modo a atingirem alvos específicos no organismo das presas sem interferirem com outros. Para nós investigadores isso é um atalho importante que podemos usar para conseguir essa mesma precisão no desenvolvimento de medicamentos", disse Helena Safavi, professora de bioquímica na Universidade de Utah e líder da investigação, citada num comunicado da universidade.

"Os humanos usam a química para produzir medicamentos há algumas centenas de anos, por vezes sem resultado ou com maus resultados, mas os cones e outros animais aperfeiçoaram a sua química durante milhões de anos de evolução, agora estamos a aproveitar essa experiência acumulada", disse Helena Safavi.