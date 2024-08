Venezuela, Médio Oriente e Ucrânia discutidos na UE

De acordo com fonte da Comissão Europeia, o primeiro tópico da reunião vai ser o conflito na Ucrânia, que começou há mais de dois anos e meio. Como é habitual em reuniões formais, o homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba, vai participar na reunião com os 27 ministros dos Negócios Estrangeiros da UE.



No encontro deverá ser feita uma atualização sobre a incursão ucraniana na região russa de Kursk. Dmytro Kuleba também deverá fazer um apelo para que sejam levantadas as restrições à utilização de armamento fornecido pelos países ocidentais.



Seguir-se-á uma discussão sobre o Médio Oriente, nomeadamente o conflito entre Israel e o movimento islamita radical Hamas, as acusações a Telavive por violações humanitárias na Faixa de Gaza, o envolvimento do Irão e do movimento radical Hezbollah.



O último ponto da reunião vai ser a crise político-social na Venezuela, desencadeada pelos resultados eleitorais nas presidenciais, que a oposição considera fraudulentas e que consagraram um terceiro mandato de Nicolás Maduro.