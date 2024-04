Tomás Cordeiro bate recorde nos Europeus de natação paralímpica

Depois de nas eliminatórias ter conseguido melhorar o máximo da distância, ao conseguir o tempo de 2.18,78 minutos, Tomás Cordeiro nadou a final em 2.16,83, melhorando o recorde nacional.



O nadador, que se estreia em competições continentais, mas que já marcou presença num Mundial, ficou a 2,36 segundos do vencedor, o italiano Stefano Raimondi (2.13,77), que partilhou o pódio com o compatriota Riccardo Menciotti (2.14,96), e com o russo Artem Isaev (2.15,30), medalhas de prata e bronze, respetivamente.



Na final dos 100 metros costas S8, Diogo Cancela foi sexto classificado, com 1.11,37, mas quarto europeu, atendendo a que a competição tem a categoria Open, sendo aberta a nadadores de países não europeus.



Cancela, que ficou aquém do recorde nacional que detém (1.11,02), terminou atrás de um nadador australiano e de um canadiano, quarto e quinto classificados, respetivamente, numa prova vencida pelo espanhol Inigo Sanz Llopis (1.06,25), que repartiu o pódio com o israelita Mark Malyar (1.07,57) e com o ucraniano Bohdan Hrynenko (1.08,87).



Esta terça-feira, Diogo Cancela volta à piscina para participar nas eliminatórias dos 100 metros mariposa, tal como Ivo Rocha, e Marco Meneses, que tentarão lugares nas finais dos um lugar na final dos 200 estilos S6 e 100 bruços S11.