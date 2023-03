57ª edição do Azores Rally arranca esta sexta-feira

O piloto francês, nove vezes campeão do mundo, faz parte de uma lista onde se destaque também o finlandês Andreas Mikkelsen.





Seis troços, que serão percorridos ao longo de dois dias, compõem o figurino da prova, cujo itinerário oferece aos pilotos 12 classificativas com 107,42 quilómetros que serão percorridos ao segundo. Ao todo, a prova do Grupo Desportivo Comercial, pontuável para o Campeonato dos Açores de Ralis, Troféu de Ralis de Terra dos Açores e Tour European Rally Series, vai ter uma extensão total de 442,80 quilómetros.



Esta é a versão mais curta da prova nos últimos 30 anos, o que acontece devido ao facto do Azores Rallye ter ficado de fora do calendário do Campeonato da Europa de Ralis nos próximos anos, mas também por ter sido excluída do Campeonato de Portugal de Ralis do ano em curso.



O rali vai para a estrada estas sexta-feira e sábado mas a festa vai iniciar-se na noite de hoje (quinta-feira) com o regresso da cerimónia pública de apresentação das equipas no pódio que ficará, como habitualmente, instalado em frente às Portas da Cidade.



O parque de assistência continuará nas Portas do Mar e a manhã de dia 31 será destinada à realização da Prova de Qualificação, que determinará a escolha da ordem de partida na estrada para os primeiros concorrentes, e o Shakedown.



A partida da prova será dada pelas 13h00 desse dia em que a caravana cumpre dupla passagem por Feteiras e Sete Cidades e evolui uma vez em Grupo Marques.



No sábado, dia 1 de abril, haverá nova dupla ronda, mas por Tronqueira, Graminhais e Ribeira Grande, intercalada pela segunda passagem em Grupo Marques.



A cerimónia de pódio do Azores Rallye, em Ponta Delgada, terá início pelas 18h45.