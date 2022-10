Águas Santas apura-se na Liga Europeia de andebol

Depois de já ter vencido o jogo da primeira mão (23-20), em Belém, da segunda ronda de qualificação para a fase de grupos da segunda maior prova europeia de clubes, o Águas Santas ganhou também o segundo encontro e com autoridade evidenciada tanto no resultado ao intervalo (18-9) como no final.O sorteio ditou para esta qualificação um duelo 100% português que a equipa do concelho da Maia decidiu a seu favor de forma clara, tendo na 2.ª mão confirmado a sua superioridade ante um opositor sem o andamento necessário para estes desafios.O Águas Santas entrou forte e rapidamente deixou para trás o Belenenses graças à velocidade e dinâmica do seu ataque e também à segurança da sua defesa, o que lhe permitiu marcar 12 golos contra apenas três da equipa lisboeta no primeiro quarto de hora.O ponta esquerda Fábio Teixeira, com oito golos marcados só na primeira parte, foi sempre um tormento para a defesa azul e nem sequer jogou na segunda porque o treinador decidiu protegê-lo por já ter duas exclusões.Miguel Pinto, que marcou sete golos, e João Gomes, autor de seis, também estiveram em grande evidência no Águas Santas, uma equipa que aposta forte nas transições defesa-ataque velozes e numa dinâmica agressiva do seu processo ofensivo, dificultando a organização adversária.O intervalo chegou com o Belenenses já em grandes dificuldades, com apenas nove golos apontados, mas o segundo tempo foi menos difícil para os 'azuis' porque o Águas Santas tirou o pé do acelerador e pôs em campo jogadores que são menos utilizados.O melhor que o Belenenses conseguiu foi, através de Tiago Ferro, reduzir para seis golos a diferença no marcador (26-20), mas o Águas Santas travou rapidamente travou essa aproximação e foi construindo uma vantagem confortável, com vários golos obtidos de contra-ataque.O Águas Santas, que foi muito mais forte do que o Belenenses nesta qualificação e alcançou um feito marcante na sua história, ficará agora à espera do sorteio da próxima fase que se realizará no dia 6 de outubro, na sede da Federação Europeia de Andebol, em Viena.