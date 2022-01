Andebol Europeu. Portugal estreia-se na competição frente à Islândia

A seleção portuguesa, que teve a preparação afetada por lesões e casos positivos ao coronavírus nos convocados, vai tentar frente à Islândia (às 19h30 de Lisboa) somar os primeiros pontos, que lhe permitam encarar com alguma tranquilidade a passagem à fase principal.





Portugal, que no Euro2020 obteve o sexto lugar, garantindo a sua melhor classificação após uma ausência de 14 anos, traçou como objetivo a passagem à "main round", mas para isso tem que terminar nas duas primeiras posições do grupo.





O triunfo do "outsider" Países Baixos no jogo inaugural do grupo, na quinta-feira, frente à anfitriã seleção da Hungria, veio baralhar as projeções da qualificação para a fase seguinte, impedindo qualquer deslize aos restantes candidatos.





O Euro2022, a decorrer na Hungria e na Eslováquia, arrancou na quinta-feira com a realização da fase de grupos, que qualifica as duas primeiras seleções para a "maind-round", que ditará os semifinalistas e a final em 30 de janeiro.