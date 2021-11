Andebol. FC Porto derrotado pelo Paris Saint-Germain na "Champions"

A sorte deste encontro ficou traçada logo no primeiro tempo, período em que o conjunto francês exerceu um domínio total e foi para o intervalo com 23 golos marcados, e os portistas cometeram erros atrás de erros e apontaram menos oito golos.



O campeão francês entrou a todo o gás, com saídas rápidas para o ataque, e construiu rapidamente uma vantagem de dois golos (1-3), que depois foi crescendo e era de seis golos ao fim do primeiro quarto de hora.



O FC Porto pareceu como que aturdido e impotente ante a avalanche ofensiva do Paris Saint-Germain e Frandsen, que começou na baliza portista, quase não fez uma defesa até ser substituído por Mitrevski, sensivelmente a meio da primeira parte, mas nada se alterou.



O poderio e o acerto rematador da equipa francesa arruinaram cedo as ambições portistas neste jogo, com Nedim Remili, na meia distância, e o gigante pivô polaco Kamil Syprzak (2,07 metros) a apresentarem uma taxa de concretização invulgares, com sete e nove golos marcados, respetivamente.



Se na defesa foi uma presa fácil, o FC Porto também esteve desinspirado no plano ofensivo, com Iturriza muito abaixo do habitual, e viu o guarda-redes Gerard fazer boas intervenções e contribuir, assim, para a confiança que o Paris Saint-Germain demonstrou.



Os "dragões" abriram a segunda parte com dois golos sem resposta (17-23), mas essa reação foi de curta duração, porque os franceses responderam da mesma maneira (17-25) usando a sua força coletiva e, quando esta não funcionou, e a elevada qualidade de algumas das suas individualidades.



O FC Porto voltou então aos erros e ainda antes dos 40 minutos perdia por dez golos (18-28), uma diferença que resultava da tremenda eficácia concretizadora dos franceses e do desacerto portista.



O Paris Saint-Germain tirou o pé do acelerador nos derradeiros 20 minutos e o FC Porto conseguiu então respirar um pouco melhor e até recuperar algum terreno no marcador, mas sem nunca importunar o adversário.



Foi a segunda derrota imposta pelos franceses à equipa portista no espaço de uma semana, nesta prova, depois de em Paris ter vencido por 33-19.