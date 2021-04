Andebol. Portugal à espreita do Mundial2021 feminino

Num duelo em que o favoritismo pende para a seleção germânica, que soma um título mundial e três medalhas de bronze, Portugal quer contrariar as probabilidades, fazer história, à imagem do sector masculino, e escrever mais uma página dourada.



Para garantir a inédita qualificação para a fase final do Mundial2021, a decorrer de 1 a 19 de dezembro, em Espanha, a seleção nacional terá que afastar um adversário que participou em 23 edições, de um total de 25, e que ergueu o troféu em 1993.



De fora do duplo confronto com a Alemanha, com jogos no sábado, no Pavilhão Municipal do Luso, no município da Mealhada, e na terça-feira, em Hahn, estão Patrícia Rodrigues (Benfica) e Joana Resende (Paris 92, França), ambas por lesão.



No sentido inverso, Mariana Lopes, Isabel Góis, Maria Pereira e Anaís Gouveia, todas a atuar na Alemanha e que falharam a última convocatória devido às condicionantes impostas pela covid-19, regressam às opções do selecionador Ulisses Miguel Pereira.



Portugal garantiu a presença direta no "play-off" de qualificação, que antecede a fase final, ao beneficiar da desistência da Finlândia na segunda fase, devido à pandemia de covid-19, situação que favoreceu também a seleção da Turquia.



Turquia, Portugal e Finlândia estavam integrados no grupo 3 da primeira fase de qualificação, que apurava duas seleções para a segunda (‘play-off’), mas a desistência da equipa nórdica levou ao apuramento direto dos restantes opositores.



O sorteio do "play-off" ditou que Portugal tivesse como adversária uma das melhores seleções europeias, a Alemanha, que conta ainda com uma medalha de prata no Europeu1994 e que terminou em quarto os Jogos Olímpicos Barcelona1992.



O sorteio do "play-off", com os jogos entre as equipas provenientes da primeira fase e as 10 mais bem posicionadas do Europeu2020 sem entrada direta na fase final, ditou os seguintes confrontos: Turquia-Rússia, República Checa-Suíça, Eslovénia-Islândia, Eslováquia-Sérvia, Ucrânia-Suécia, Áustria-Polónia, Hungria-Itália, Roménia-Macedónia do Norte, Portugal-Alemanha e Montenegro-Bielorrússia.



Os vencedores do "play-off" europeu de qualificação avançam para a fase final, juntando-se à anfitriã Espanha e à campeã seleção dos Países Baixos, assim como às quatro melhores equipas do Europeu2020 – Noruega (1.ª), França (2.ª), Croácia (3.ª) e Dinamarca (4.º), já apuradas.