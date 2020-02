Antiga atleta Teresa Machado morreu aos 50 anos

Teresa Machado esteve em quatro Jogos Olímpicos e em dois Mundiais sempre no lançamento do Disco. Em 1996, em Atlanta conseguiu um 10º lugar e tem também uma sexta posição no campeonato do mundo de Atenas em 1997.







O Sporting Clube de Portugal manifesta o seu pesar pela morte de Teresa Machado, atleta de excelência, melhor lançadora portuguesa de todos os tempos.



O Sporting Clube de Portugal manifesta o seu pesar pela morte de Teresa Machado, atleta de excelência, melhor lançadora portuguesa de todos os tempos.

À família e amigos, o Sporting Clube de Portugal endereça as mais sentidas condolências.



Competiu também no Lançamento do Peso onde foi campeã nacional dezasseis vezes. O Sporting emitiu um comunicado lamentando a morte da atleta e sublinhando a excelência da carreira.







“O Sporting Clube de Portugal manifesta o seu pesar pela morte de Teresa Machado, atleta de excelência, melhor lançadora portuguesa de todos os tempos, que ganhou tudo quanto havia para ganhar em Portugal e acumulou recordes, tanto no disco como no peso, além de ter representado Portugal nos Jogos Olímpicos e Campeonato do Mundo”, refere o Sporting numa mensagem divulgada na rede social Facebook.



A antiga atleta, natural de Ílhavo, distrito de Aveiro, morreu devido a doença prolongada, disse à Lusa fonte da Federação Portuguesa de Atletismo.





