António Morgado vence etapa da Volta às Astúrias

A vitória na tirada de 200 quilómetros, marcada por chuva intensa, foi decidida em cima da linha da meta, com António Morgado (UAE Team Emirates), com o tempo de 4:50.18 horas, a impor-se ao espanhol Albert Torres (Movistar Team), ao colega de equipa e líder Isaac del Toro e a Gonzalo Serrano (Movistar Team).



“A tirada foi longa e o tempo esteve mau, com frio e chuva, mas depois do que a minha equipa fez, confiou em mim e tirou tudo de mim, dei o meu melhor no sprint nos metros finais, pelo que estou muito feliz”, considerou António Morgado.



Isaac del Toro parte para a última etapa da prova asturiana ainda mais líder, dado que conseguiu ampliar a vantagem em quatro segundos sobre o segundo, o polaco seu companheiro de equipa Rafal Majka e o terceiro, o uruguaio Eric Antonio Fagúndez (Burgos-BH).



Rafal Majka está a 1.09 minutos do líder Del Toro (09:36.18 horas), enquanto Eric Antonio Fagúndez e o espanhol José Manuel Díaz (Burgos-BH), respetivamente terceiro e quarto classificados da geral, estão a 1.14 e 1.16 atrás do ciclista mexicano.



No quinto lugar surge o português Afonso Eulálio (ABTF-Feirense), que perdeu uma posição, a 1.18 minutos do líder, enquanto o vencedor da tirada António Morgado é 21.º, a 3.55, e Duarte Domingues (Sabgal-Anicolor) segue em 33.º, a 8.20.



A Volta às Astúrias termina no domingo, com a terceira e última etapa, na qual os participantes enfrentarão um percurso de 140 quilómetros, que ligará Benia de Onís e a rua central Uría, em Oviedo.