Atletismo. Seleção chega a Lisboa com medalhados do Europeu

Pouco passava das 23h30 quando a comitiva lusa cruzou a porta da zona de chegadas do aeroporto de Lisboa. Fruto da pandemia, apenas alguns familiares estavam presentes, mas o brio e o orgulho pelos resultados na Polónia eram evidentes.Figuras centrais, pelas medalhas de ouro conquistadas, Auriol Dongmo, lançadora do peso feminino, Patrícia Mamona, triplo salto feminino, e Pedro Pablo Pichardo, triplo salto masculino, eram a voz dos desejos de Portugal para o futuro próximo.Dois deles - Auriol Dongmo e Pedro Pablo Pichardo – conquistaram pela primeira vez o ouro por Portugal.”, afirmou, aos jornalistas,, que atribuiu a medalha ao filho e ao treinador.Para, que saltou 17,30 metros, foi “uma sensação muito boa” apesar de no final ter mostrado algum descontentamento por não ter conseguido saltar mais longe.”, disse.Mais emotiva, à semelhança do que aconteceu em Torún,, relembrou as dificuldades que sentiu nos últimos meses, nomeadamente por ter contraído covid-19, revelando mesmo que pensou em desistir da época de inverno.”, realçou.





Com Tóquio no pensamento







Com os Jogos Olímpicos a aproximarem-se a passos largos, que decorrem de 23 de julho a 8 de agosto, em Tóquio, o desejo dos atletas de repetir a façanha conquistada na Polónia é bastante forte.”, adiantou Pichardo.Motivada por ter batido o recorde nacional, Patrícia Mamona revelou que o ouro da Polónia foi fruto de “muita fome de vencer, fome de conseguir mais e fome de superar”, motivo pelo qual vê agora Tóquio com outros olhos.”, garantiu.Com o filho por perto, Auriol Dongmo, que em Torún conquistou o ouro com um lançamento de 19,34 metros, prepara-se agora para começar a trabalhar para os Jogos Olímpicos e, depois, apenas promete: “”.