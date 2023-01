Audi entra no capital da Sauber na F1

“O Grupo Sauber tem o prazer de anunciar que, de acordo com os planos anunciados em outubro, a Audi adquiriu uma participação minoritária no Grupo Sauber em janeiro de 2023”, refere a equipa em comunicado.



A equipa suíça, que não revelou o valor investido, considera que este “é um passo importante da Audi na Fórmula 1”.



A Audi, que faz parte do grupo Volkswagen, anunciou em outubro que havia escolhido a equipa Sauber para a sua chegada à F1, que continuará a competir até ao final de 2023 sob o nome do seu patrocinador titular Alfa Romeo.



A Sauber participará das temporadas de 2024 e 2025 com o seu próprio nome ou outro nome, mantendo-se motorizada pela Ferrari.



A partir de 2026, a Audi usará o seu centro técnico em Neubourg-sur-le-Danube, a norte de Munique, para fabricar o motor híbrido dos futuros monolugares, enquanto a Sauber, que possui o seu próprio túnel de vento, será responsável pelo desenvolvimento e montagem dos quadros, em Hinwil, na Suíça.