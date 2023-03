Aular é o primeiro a vencer a Volta ao Alentejo em dois anos consecutivos

Daniel Llorente on Unsplash

O venezuelano Orluis Aular (Caja Rural) tornou-se hoje no primeiro ciclista a vencer por duas vezes consecutivas a Volta ao Alentejo, ao ser segundo na última etapa da 40.ª edição, ganha pelo compatriota Leangel Linarez (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua).