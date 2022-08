Basquetebolista Sérgio Silva regressa ao Benfica após cinco épocas fora do clube

Sérgio Silva, de 26 anos, regressa ao campeão português com "sede de vitória" e para "estar com os melhores", segundo as declarações do próprio feitas à BTV e reproduzidas no sítio de internet do Benfica.

"É uma alegria imensa, porque esta foi a minha casa. Acolheram-me quando tinha 15 anos. A minha formação, como pessoa e profissional, foi feita aqui. Quando saí, o meu objetivo era voltar, logo não podia estar mais feliz por voltar a casa", assinalou o atleta.

Em 2016/17, Sérgio Silva estreou-se nos seniores das `águias` e sagrou-se campeão português (o último título do clube antes da conquista do campeonato de 2021/22), mas saiu por empréstimo para o Barreirense. Seguiram-se experiências no Terceira Basket, Lusitânia e Imortal, importantes para "ter mais mundo" a nível basquetebolístico, vincou Sérgio Silva.