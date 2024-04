Ben Dhiman vence 15.ª edição do Madeira Island Ultra Trail

O atleta de 32 anos foi o primeiro a terminar o trajeto mais longo (115, 85, 60, 42 e 16 quilómetros) da corrida que liga a ilha da Madeira, no sentido noroeste-sudeste, com o ponto de partida a acontecer no Porto Moniz, à meia noite de sábado, sendo que o primeiro classificado cruzou a meta, em Machico, poucos minutos antes das 14:00.



O norueguês Sebastian Krovgig foi o segundo a cruzar a linha de meta, com uma diferença de 20 minutos para o vencedor (14:12.54), com o francês Martin Kern, que terminou poucos minutos depois do segundo classificado, a completar o pódio com o tempo final de 14:15.23.



O atleta natural de Viseu Nélson Santos, de 46 anos, acabou na quinta posição e foi o melhor português, com o tempo de 14:51.20.



Na prova feminina do MIUT, a italiana Martina Valmassoi, de 34 anos, foi a grande vencedora do trajeto de 115 quilómetros, com o tempo de 16:14.10 horas, sendo que a francesa Anne-Lise Rousset terminou no segundo lugar (16:28.27) e a espanhola Maite Maiora fechou o pódio (17:12.22).



Inserido no novo circuito mundial de trail-running, o World Trail Majors, o MIUT teve este ano um recorde de 3.481 atletas inscritos, em comparação com os 3.204 corredores que participaram na prova em 2023, sendo a maioria dos corredores oriundos de França e Portugal, com 1.192 e 1.003 participantes, respetivamente, num total de 58 nacionalidades.