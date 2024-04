Benfica adianta-se ao União Sportiva na final feminina de basquetebol

As 'águias' até estiveram a perder ao intervalo, por 30-24, mas foram melhores no terceiro e quarto períodos, chegando assim à reviravolta no marcador.



A nível individual, Isabela Quevedo foi a figura em maior destaque nas forasteiras, concluindo o encontro com um duplo-duplo, fruto dos 12 pontos e 14 ressaltos que arrecadou.



Com este resultado, o conjunto lisboeta fica a uma vitória de garantir o título nacional, que poderá ser arrebatado já na próxima quarta-feira, em caso de vitória sobre as açorianas no jogo em casa.



No Pavilhão Sidónio Serpa, o Benfica superiorizou-se no primeiro quarto, terminando com uma vantagem de seis pontos (18-12), numa fase em que soube tirar proveito do lançamento exterior ao concretizar quatro das seis tentativas.



A turma açoriana reagiu no segundo período e mostrou-se em grande plano na defesa, concedendo apenas seis pontos às 'encarnadas', que não conseguiram marcar da zona interior. Ao intervalo, o União Sportiva vencia por 30-24.



Após o regresso dos balneários, o Benfica conseguiu encurtar a diferença no resultado para 40-38 no final do terceiro quarto, depois de o União Sportiva ter revelado alguma falta de ideias no setor ofensivo e ter quebrado defensivamente.



Com apenas dois pontos de vantagem à entrada para o último período, a turma da casa mostrou-se agressiva a defender, mas voltou a não conseguir conter o poderio ofensivo do Benfica.



Inspiradas pela qualidade no ataque de Marta Martins, Isabela Quevedo e Raphaella Monteiro, as 'encarnadas' mostraram a sua melhor versão no período decisivo e saíram com uma vitória tangencial, por 53-51.



Nos segundos finais, Katherine Andersen ainda teve a oportunidade de dar a vitória ao Sportiva, mas não conseguiu marcar um triplo que surgiu após uma transição rápida promovida por Luana Serranho.



A vitória acabou por ficar nas mãos do Benfica, que foi superior na reta final e soube lidar melhor com a pressão, ao passo que o União Sportiva teve bons momentos, mas mostrou alguma inconsistência.







Jogo no Pavilhão Sidónio Serpa, em Ponta Delgada.



União Sportiva - Benfica, 51-53.



Ao intervalo: 30-24.







Sob a arbitragem de Pedro Maia, Inês Freire e Tomás Ferreira alinharam e marcaram:



- União Sportiva (51): Ligita Tamutyté (2), Monique Pereira (9), Luana Serranho (10), Audrey Warren (7) e Eva Carregosa (6). Jogaram ainda Katherine Andersen (10), Susana Carvalheira, Sofia Ferreira (4) e Mariana Pereira (3).



Treinador: Ricardo Botelho



- Benfica (53): Keilanei Cooper (3), Marta Martins (11), Isabella Quevedo (12), Letícia Soares (7) e Raphaella Monteiro (10). Jogaram ainda Sara Iparragirre (4), Marcy Gonçalves (3) e Artemis Afonso (3).



Treinador: Eugénio Rodrigues







Marcha do marcador: 12-18 (primeiro período), 30-24 (intervalo), 40-38 (terceiro período) e 51-53 (resultado final).



Assistência: Cerca de 300 espetadores.