Benfica e ADA São Pedro do Sul na final da Taça Federação feminina de andebol

As equipas femininas do Benfica e da ADA São Pedro do Sul, anfitriã da ‘final four’, vão disputar no domingo a final da Taça Federação de andebol, após afastarem hoje Madeira SAD e CJ Almeida Garrett, respetivamente.

Na primeira meia-final da segunda edição da prova, o campeão nacional Benfica garantiu a presença na final com um triunfo por 36-32, com 19-16 ao intervalo, frente à equipa do Madeira SAD, detentora do troféu, num encontro que reeditou a final de 2023.



A anfitriã equipa da ADA São Pedro do Sul conquistou o direito de discutir o troféu com as benfiquistas, ao vencer a segunda meia-final frente ao estreante CJ Almeida Garrett, por 31-24, com 16-10 ao intervalo.



A final da Taça Federação, entre o Benfica e a ADA São Pedro Sul, realiza-se pelas 16:00 de domingo, no Pavilhão Municipal de São Pedro do Sul, cidade beirã do distrito de Viseu.