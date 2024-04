Benfica e União Sportiva na final da Liga feminina de basquetebol

Na reedição da final da época passada, as ‘encarnadas’ completaram a reviravolta na Luz, com um triunfo por 73-63, depois de sábado já terem vencido no mesmo local por 51-43 numa eliminatória que começou com triunfo caseiro do GDESSA (50-47).



Keilanei Cooper, com 20 pontos, Isabela Quevedo, com 19 pontos e 10 ressaltos, e Raphaella Monteiro, com 17 pontos, 11 ressaltos e quatro assistências, lideraram as ‘encarnadas’.



Na formação do Barreiro, a melhor foi Krystal Freeman, com 20 pontos e cinco ressaltos.



Por seu lado, a União Sportiva também chegou ao 2-1 face ao Esgueira depois de novo triunfo caseiro, agora por 61-55, após a vitória de sábado por claros 60-43. No primeiro jogo, as aveirenses tinham triunfado em casa por 63-60.



Na ‘negra’, destaque nas anfitriãs para Monique Pereira, com 11 pontos e 15 ressaltos, Luana Serranho, com 13 pontos, sete assistências e quatro ressaltos, e Eva Carregosa, com 16 pontos.



Vashti Nwagbaraocha, com 11 pontos, foi a melhor marcadora do Esgueira, enquanto Trudy Walker-Benjamin somou oito pontos e 19 ressaltos.



A União Sportiva soma três títulos, em 2014/15, 2015/16 e 2017/18, enquanto o Benfica, que na presente temporada já conquistou a Taça de Portugal, foi campeão em 2020/21 e 2021/22.