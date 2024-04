Benfica falha final da Taça Europeia feminina de andebol

No pavilhão da Luz, as campeãs nacionais, que tentavam reverter o 30-28 da primeira mão, acusaram um pouco a responsabilidade da difícil tarefa que tinham pela frente e estiveram em desvantagem durante toda a primeira parte.



O ‘sete’ de João Alexandre Florêncio melhorou substancialmente no segundo tempo e até igualou a eliminatória a três minutos do fim (30-28), mas acabou por não conseguir suster o poder ofensivo das eslovacas nos últimos instantes.



Na primeira parte, o MSK Iuventa Michalovce aproveitou o nervosismo das benfiquistas para conseguir uma vantagem de 8-2, com 10 minutos jogados.



A meio do primeiro tempo, o Benfica melhorou em termos defensivos, com uma marcação individual às eslovacas, e encurtou a distância para apenas dois golos (9-11), também devido ao acerto de Alexandra Shunu (melhor marcadora das 'águias', com sete golos).



No entanto, as ‘encarnadas’ voltaram a somar várias falhas técnicas e o MSK Iuventa distanciou-se novamente (13-18), embora o Benfica tenha aproveitado uma exclusão de dois minutos das eslovacas para deixar o resultado em 17-20 ao intervalo.



Na segunda parte, o Benfica mostrou-se mais abnegado e viria a conseguir chegar ao empate (21-21), passando depois para a liderança do marcador (24-23) ainda com 20 minutos para jogar.



A entrada da guarda-redes Ana Ursu também foi determinante para o Benfica na reta final do encontro.



A luso-moldava parou um livre de sete metros do MSK Iuventa e ainda conseguiu várias defesas importantes, ajudando a equipa a manter-se na discussão da eliminatória.



Porém, nos últimos segundos, as eslovacas pressionaram no ataque e lograram o empate e o apuramento para a final da Taça Europeia feminina de andebol, na qual irão defrontar as espanholas do Bm Elche.



Jogo no Pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz, em Lisboa.



Benfica – Iuventa Michalovce, 30-30.



Ao intervalo: 17-20.



Com arbitragem dos neerlandeses Ruud Geraets e Paul Geraets, as equipas alinharam e marcaram:



- Benfica: Isabela Ferrarin, Mariana Costa, Viktoriya Borshchenko (3), Maria João Unjanque (2), Nádia Rodrigues (2), Madalena Pereira, Ana Ursu, Ana Bolzan (6), Adriana Laje, Margarida Sá Pessoa (1), Constança Sequeira (5), Sabrine Sousa, Maria Eduarda Santos (2), Mihaela Minciuna (2), Ana Filipa Silva e Alexandra Shunu (7).



Treinador: João Alexandre Florêncio.



- Iuventa Michalovce: Naira Almeida, Martina Popovcova (4), Veronika Habankova (1), Patrícia Wollingerova (8), Inyna Kompaniiets (7), Lívia Kluckova (6), Anastasija Krivokapic (2), Marija Radovic (1), Alena Dvorscakova, Nikoleta Pejovic (1), Aleksandra Dorsz, Dorota Bacenkova, Karina Soskyda, Irina Yablonska, Yevheniia Kohluch e Emília Kowalik.



Treinador: Peter Kostka.







Marcha do marcador: 1-3 (05 minutos), 2-8 (10), 8-11 (15), 11-15 (20), 13-8 (25), 17-20 (intervalo), 21-21 (35), 23-23 (40), 25-25 (45), 26-26 (50), 28-27 (55) e 30-30 (final).



Assistência: Cerca de 800 espetadores.