Boston Celtics estão na final da Conferência Este na NBA

Sem que o português Neemias Queta tenha sido utilizado, os Celtics voltaram a superiorizar-se aos Cavaliers e fecharam a série com um 4-1, sendo a primeira equipa a garantir a presença nas finais de conferência.



No lado dos Celtics esteve em destaque o extremo Jayson Tatum, que conseguiu um "duplo-duplo", com 25 pontos e 10 ressaltos, a que juntou nove assistências e quatro roubos de bola, bem apoiado pelo veterano Al Horford, com 22 pontos e 15 ressaltos.



Nos Cavaliers destacou-se o poste Evan Mobley, com 33 pontos, sete ressaltos e quatro assistências, ainda assim insuficientes para evitar a eliminação.



Na final da Conferencia Este, os Boston Celtics vão enfrentar o vencedor do duelo entre os New York Knicks e os Indiana Pacers, com os primeiros a liderarem a série por 3-2.