Carapaz vence sexta etapa e assume liderança da Volta à Suíça

O equatoriano Richard Carapaz (INEOS) venceu hoje a quinta etapa da Volta à Suíça no alto de Leukerbad e assumiu a liderança da classificação geral, que estava na posse do holandês Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix).