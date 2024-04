Carlos Rodríguez comanda Volta à Romandia

Richard Carapaz cumpriu os 151,7 quilómetros da tirada em 4:06.03 horas e impôs-se na linha da meta ao alemão Florian Lipowitz (Borra-hansgrohe), segundo, e a Carlos Rodríguez, terceiro, a 10 segundos, que viria a ascender à liderança.



Os portugueses Nelson Oliveira (Movistar) e Ivo Oliveira (UAE Emirates) terminaram a etapa na 46.ª e 128.ª posições, respetivamente, a 11.28 e a 28.51 minutos de Richard Carapaz.



Carlos Rodríguez ((12:22.46 horas) parte para a derradeira etapa com uma vantagem de sete segundos para o russo Aleksandr Vlasov, segundo, e nove para o alemão Florian Lipowitz, terceiro, ambos da Bora-hansgrohe.



Na geral, Nelson Oliveira subiu 32 lugares e segue na 52.ª posição, a 22.36 minutos do novo líder, e Ivo Oliveira caiu 11 e segue em 108.º, a 44.31.



No domingo, o pelotão cumpre a quinta e última tirada da Volta à Romandia, com um percurso de 150,8 quilómetros com partida e chegada em Vernier.