Carlos Rodríguez conquista Volta à Romandia

Carlos Rodriguez, que assumiu sábado a liderança da corrida suíça, cumpriu a prova em 15:44.46 horas, deixando a sete segundos o russo Aleksandr Vlasov (Bora-hansgrohe), segundo da geral, e a nove o alemão Florian Lipowitz (Bora-hansgrohe), terceiro.



Nelson Oliveira (Movistar) terminou na 45.ª posição, a 22.36 minutos do espanhol Carlos Rodriguez, subindo na quinta e última etapa sete lugares, e Ivo Oliveira (UAE Emirates), que na última tirada caiu seis, foi 114.º, a 54.31.



A quinta e última etapa, na distância de 150,8 quilómetros, com partida e chegada em Vernier, teve como vencedor ao sprint, num numeroso grupo, o francês Dorian Godon (Decathlon AG2R La Mondiale), com o tempo de 3:22.00 horas.



O Italiano Simone Consonni (Lidl-Trek) foi segundo e o australiano Dion Smith (Intermarché-Circus-Wanty) terceiro, ambos com o mesmo tempo do francês. O líder Carlos Rodriguez (26.º) e Nelson Oliveira (30.º) terminaram também dentro do tempo do vencedor.



Ivo Oliveira cruzou a linha da meta na 123.ª posição, a 10 minutos de Dorian Godon.