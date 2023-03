Christophe Laporte vence Através da Flandres e junta-a à Gent-Wevelgem

Laporte, de 30 anos, cumpriu os 183,7 quilómetros entre Roeselare e Waregem em 4:06.20 horas, 15 segundos à frente de um grupo em que o espanhol Oier Lazkano (Movistar) foi segundo e o norte-americano Neilson Powless (EF Education-Easy Post), terceiro.



Poucos dias depois de o belga Wout van Aert lhe ‘dar’ a vitória na Gent-Wevelgem, numa chegada em que os dois ‘classicómanos’ chegaram juntos e o triunfo foi para o gaulês, Laporte voltou a ‘brilhar’.



A pouco mais de quatro quilómetros da meta, atacou um grupo restrito de corredores que ia na frente desta clássica com troços de empedrado e deu a 20.ª vitória à equipa neerlandesa, que tem ‘limpado’ todas as clássicas de ‘pavé’ – também conseguiu a Omloop Het Nieuwsblad, a Kuurne-Bruxelas-Kuurne e a E3.



Para a história desta 77.ª edição fica também a prestação de Oier Lazkano, que aos 23 anos conseguiu estar na fuga do dia e manter-se no grupo da frente até final, conseguindo o segundo posto do pódio.



Na corrida feminina, foi a neerlandesa Demi Vollering (SD Worx) a impor-se após 114,9 quilómetros, batendo por 38 segundos um grupo em que a italiana Chiara Consonni (UAE Team ADQ), segunda, e a compatriota Marianne Vos (Jumbo-Visma), terceira.