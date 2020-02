Ciclismo. Portugal no Mundial de pista para lutar por qualificação olímpica

Na última prova pontuável para o "ranking" que decide o apuramento olímpico, de quarta-feira a domingo na capital da Alemanha, Portugal faz-se representar por Maria Martins, no feminino, e Ivo Oliveira, Iuri Leitão e João Matias, no masculino.Se a jovem atleta do Ribatejo já garantiu, matematicamente, uma vaga pelo "ranking" de omnium (uma prova que agrega as disciplinas de scratch, pontos, eliminação e tempo), no masculino a qualificação está em aberto e, em parte, fora das mãos dos lusos.Como está, a hierarquia de quotas para Tóquio2020 no madison vê Portugal atrás de Hong Kong, adversário direto pelo apuramento de uma dupla, além de qualificar ainda um desses dois escolhidos para a prova de omnium.Na corrida de duplas de sábado, em que os corredores, sempre em pista, trocam entre si ao longo de 50 quilómetros, quem o selecionador Gabriel Mendes escolher para somar pontos tem de conseguir sempre um resultado que garanta mais 480 pontos do que a formação asiática, o que se traduz num 14.º posto se Hong Kong não pontuar.No omnium, que se disputa no sábado, Portugal tem de se bater com Canadá e Cazaquistão, tendo de conseguir um lutar que logre mais 200 pontos que o Cazaquistão e 245 do que o Canadá.Maria Martins, que contribuiu "na quase totalidade dos pontos" para um apuramento que, quando confirmado, será inédito para a modalidade no país, tem enfrentado "um processo de desenvolvimento".





Nível elevado e expetativas







Em Berlim, vai encontrar "", disse à Lusa Gabriel Mendes.O selecionador explicou quea missão depende de "" e esperar conseguir a distância necessária "para os concorrentes diretos".", atirou.Um revés sofrido pela seleção foi a lesão de Rui Oliveira, que fraturou a clavícula no início do ano, sendo substituído por", todas elas pontuáveis para o apuramento olímpico.





Maria Martins abre a participação portuguesa





Dos quatro atletas, a primeira a entrar em ação é, na disciplina de scratch, antes de enfrentar a "prioridade" do omnium na sexta-feira e de encerrar a participação já no domingo, na corrida por pontos.A seleção masculina só entra em ação no fim de semana, com o omnium no sábado, ao longo do dia, e a corrida do madison no domingo, último dia de Mundial em Berlim.Na primeira vez em que Portugal arrancou o processo de qualificação do início, com as especificidades próprias do sistema de apuramento na pista, o país está à beira de uma presença inédita nos Jogos Olímpicos, o que comprova "uma evolução notória" da modalidade em Portugal, garantiu o selecionador.