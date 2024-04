Ciclista belga Thibau Nys vence etapa e assume liderança da Volta à Romandia

Com chegada em alto, após uma ligação de 171 quilómetros e com a meta a coincidir com uma contagem de montanha de segunda categoria, Thibau Nys, que cumpriu o trajeto em 4:02.44 horas, impôs-se ao sprint ao italiano Andrea Vendrame (Decathlon AG2R La Mondiale).



O belga Thibau Nys ascendeu à liderança, com 7:55.32 horas, detendo quatro segundos de vantagem para o italiano Andrea Vendrame, segundo, e 22 do australiano Luque Plapp (Jayco AlUla), terceiro.



Os portugueses Nelson Oliveira (Movistar) e Ivo Oliveira (UAE Emirates) terminaram a tirada nas 127.ª e 136.ª posições, respetivamente a 11.18 e 12.01 minutos do belga Thibau Nys.



Nelson Oliveira caiu 49 posições na geral, na qual ocupa o 86.º posto, a 11.32 minutos de Thibau Nys, enquanto Ivo Oliveira segue em 97.º, após perder seis lugares, a 13.52 minutos do belga.



Na sexta-feira, os ciclistas cumprem a terceira etapa, disputada sob a forma de um contrarrelógio, na distância de 15,5 quilómetros, com partida e chegada em Oron.