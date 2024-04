Ciclista Iuri Leitão em terceiro na quinta etapa da Volta à Turquia

A etapa, que ligou Bodrum e Kusadasi, num percurso de 177,9 quilómetros, tal como na quarta-feira, teve como vencedor Tobias Lund Andresen (dsm-firmenich Post-NL), com o tempo de 4:18.12 horas, o mesmo do colega de equipa neerlandês Fabio Jakobsen, segundo, e Iuri Leitão, terceiro.



Tobias Lund Andresen lidera a Volta à Turquia com 14 segundos de vantagem sobre o italiano Giovanni Lonardi (Polti Kometa), segundo, e do alemão Henri Uhlig (Alpecin-Deceuninck), terceiro.



Iuri Leitão, que na quarta-feira se ‘afundou’ na geral ao perder 70 lugares, recuperou seis posições e segue agora em 84.º, a 15.44 minutos do líder.



Na sexta-feira, corre-se a sexta etapa, entre Kusadasi e Manisa, num percurso de 160,1 quilómetros.