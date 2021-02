Ciclista João Almeida desce para terceiro na Volta aos Emirados Árabes Unidos

A tirada, na distância de 166 quilómetros, teve como principais animadores Tadej Pogacar (UAE Emirates) e o britânico Adam Yates (INEOS), tendo o esloveno arrancado para o triunfo a 500 metros da meta e terminado com o tempo de 3:58.35 horas.



Adam Yates foi segundo à chegada a Jebel Hafeet, com o mesmo tempo de Tadej Pogacar, resultado que lhe permitiu ascender a segundo da geral, tendo o colombiano Sergio Higuita (Education Firs) fechado o pódio da etapa, a 48 segundos do vencedor, com o mesmo tempo de João Almeida (sexto).



Pogacar, vencedor do Tour de 2020, alargou para 43 segundos a vantagem que detém na liderança da prova para o novo segundo colocado, o britânico Adam Yates, que ultrapassou João Almeida, agora em terceiro lugar, a 1.03 minutos do esloveno.



João Almeida, que é segundo na classificação de pontos e juventude, atrás de Pogacar, detém 40 segundos de vantagem para o quarto classificado, o australiano Chris Harper (Jumbo-Visma), e 42 para o quinto, o norte-americano Neilson Powless (Education First).



O compatriota Ruben Guerreiro (Education First) terminou a etapa no 30.º lugar, a 2.30 minutos do vencedor, e subiu 36 lugares na classificação geral, para 29.º, a 12.14 minutos de Pogacar.



A quarta etapa da Volta aos Emirados Árabes Unidos decorre na quarta-feira na ilha Al Marjan, na distância de 204 quilómetros.