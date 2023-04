Ciclistas Luís Gomes e Rafael Silva vencem ex-aequo terceira etapa do GP O Jogo

Os ciclistas Luís Gomes (Kelly-Simoldes-UDO) e Rafael Silva (Efapel Cycling) venceram hoje, ex-aequo e ao sprint, a terceira etapa do Grande Prémio O Jogo, liderado por Maurício Moreira (Glassdrive-Q8-Anicolor), que ganhou a camisola amarela no contrarrelógio da manhã.