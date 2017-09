Comité Olímpico e Governo discutem na sexta-feira contrato-programa para Tóquio2020

Lusa 14 Set, 2017, 14:31 / atualizado em 14 Set, 2017, 14:31 | Outras Modalidades

O presidente do COP, José Manuel Constantino, explicou que em termos financeiros a proposta é superior à apresentada para os Jogos Rio2016, mas referiu que "mais importante que falar sobre dinheiro é analisar o modelo de preparação".



Segundo José Manuel Constantino, que falava à margem da assinatura de um protocolo de parceria com a Toyota, "a proposta prevê um modelo com duas dimensões de atletas: a elite e a top-elite", tendo em conta os objetivos dos atletas, e foi previamente discutida com as federações.



O presidente do COP considerou "positiva" a atribuição simultânea da organização de duas edições formalizada na quarta-feira pelo Comité Olímpico Internacional (COI).



"Foi a melhor opção e parece-me positiva, arruma a questão de quem organiza o quê e estabilizar a situação por mais tempo", referiu o presidente do COP, comentando a atribuição dos Jogos de 2024 a Paris e 2028 a Los Angeles.



Ao abrigo do protocolo hoje assinado com a marca nipónica, que também patrocina o COI, o COP irá usufruir de viaturas, serviços e um apoio financeiro.



De acordo com José Manuel Constantino, pela primeira vez, o protocolo com a marca automóvel, estende-se pela primeira vez a atletas, treinadores e ex-atletas.