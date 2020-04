Covid-19. Expedições solitárias ajudam velejador Ricardo Diniz

O português, que se dedica também a palestras motivacionais, revelou hoje à Lusa que tem recebido pedidos de ajuda de pessoas que “não estão a passar bem”, e acredita que o fazem”, garantiu o velejador que conta mais de 100 mil milhas navegadas em solitário.A quem o contacta com “crises de ansiedade e ataques de pânico”, Ricardo Diniz passa essencialmente “a mesma mensagem”, embora “de forma diferente” para cada pessoa.”, explicou o velejador.Diniz referiu ainda que “” e que, apesar da angústia que muitas pessoas atravessam neste momento, “”.”, analisou o orador.Além disso, Ricardo Diniz referiu que o desconforto sentido pelas pessoas, confinadas nas suas habitações, deve-se ao facto de o ser humano ser um “bicho de rotinas” a quem, de repente, “tiraram tudo isso”, reduzindo-o “ao mesmo nível que a natureza”.Por isso, o velejador que em 2014 navegou sozinho entre Lisboa e Salvador da Baía, no Brasil, por ocasião do Mundial de futebol, acredita que, apesar de termos tendência para “esquecer depressa”, a covid-19 vai deixar vestígios que “nem reparamos” no dia-a-dia das pessoas, tal como deixaram “os atentados de 11 de setembro” de porque encontram “muitas semelhanças” com os longos dias que passa em solitário no seu barco.2001.”, previu.Uma união que pratica “por opção” desde a adolescência e que o ajuda a “viver sempre o presente” e a planear os seus projetos e expedições a partir de “intuições e alinhamentos”.

Foi dessa forma que planeou uma circum-navegação de três anos, em homenagem a Fernão de Magalhães, e também que a cancelou pouco antes da partida, prevista para setembro de 2019, quando soube que o Navio-Escola Sagres iria cumprir essa mesma missão, embora com uma rota diferente.