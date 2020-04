Covid-19. Federação italiana dá por concluído campeonato de basquetebol

"O presidente da FIP, Gianni Petrucci, considerada a determinação da Liga A de basquetebol de delegar todo o tipo de decisão relacionada com o fim antecipado da época 2019-2020, e após contactar brevemente com o Conselho Federal, declara terminado o campeonato da primeira divisão", refere o comunicado oficial da FIP.



"A referida decisão foi tomada por causa da emergência de covid-19 em todo o território nacional", acrescenta.



A Liga italiana, que teve jogos até 07 de março, fecha assim com o Virtus Bolonha em primeiro, com 36 pontos, mais quatro que o Sassari, mas a FIP não esclarece se o título é entregue ou o campeonato anulado.



"Considerando que até ao momento nos decretos do governo não existem datas seguras para a possibilidade de retomar a competição em condições de total segurança, não se pode pensar na disputa de jogos de basquetebol em Itália", reforça a FIP.



O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,3 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 75 mil.



A Itália é o país mais flagelado em termos de mortes, contabilizando 17.127 óbitos em 135.586 casos confirmados até hoje.