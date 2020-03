Covid-19. Jogos "online" pedem ajustes na legislação

Gabino Oliveira advertiu que é “cada vez mais difícil manter uma oferta” para os apostadores nacionais e alertou para o perigo de os portugueses procurarem plataformas ilegais, no que considera um retrocesso na evolução do mercado regulamentado no país.”, afirmou o presidente da APAJO à agência Lusa, apontando os “desportos virtuais e e-sports” como alternativas para “compensar as perdas”.O empresário do ramo do jogo online garantiu que o setor está a “trabalhar em soluções”, mas sublinhou que “sem ajustes ao presente estado legal não há oferta suficiente para manter o interesse dos jogadores”, o que pode levá-los a procurar “plataformas não licenciadas”.”, alertou o presidente da APAJO.”, sustentou.

Gabino Oliveira recusou ainda quantificar o valor das perdas estimadas no setor, uma vez que “é muito difícil” fazê-lo num quadro em “constante evolução” e no qual não se sabe “por quanto tempo os eventos vão ser adiados”.