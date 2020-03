Covid-19.Oficial. Jogos Olímpicos Tóquio2020 adiados para 2021

Shinzo Abe, primeiro-ministro do Japão, anunciou ao início da tarde desta terça-feira que os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, com início previsto para 24 de julho, vão ser adiados um ano.“Propus o adiamento por cerca de um ano e o presidente (do Comité Olímpico Internacional) Thomas Bach concordou a 100 por cento”, anunciou, em declarações aos jornalistas.

O COI emitiu depois um comunicado conjunto com o Comité Paralímpico, dando conta da reunião, tendo ficado definido o adiamento por um ano, por volta do verão de 2021”, embora a competição seja denominada de Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio 2020.





“Nas presentes circunstâncias e baseado nas informações dadas hoje (terça-feira) pela Organização Mundial de Saúde, o presidente do COI (Thomas Bach) e o primeiro-ministro do Japão (Shinzo Abe) concluíram que os Jogos da XXXII Olimpíada em Tóquio devem ser remarcados para uma dar posterior a 2020 e nunca depois do verão de 2021”, lê-se no comunicado.



", frisa um comunicado, que cita o diretor geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que na segunda-feira tinha realçado que a pandemia “está a acelerar”.

“Concluímos assim que esta Olimpíada será remarcada para uma data para lá de 2020, mas não depois do verão de 2021, de modo a salvaguardar a saúde dos atletas e de todos os envolvidos na organização dos Jogos. A chama olímpica continuará no Japão de modo a ficar como um sinal de esperança ao fundo do túnel”, pode ler-se.







Abe e o alemão Thomas Bach, líder do COI, tomaram a decisão de adiar os Jogos depois de terem estado reunidos por videoconferência juntamente com o presidente do Comité Organizador, Yoshiro Mori, com a governadora de Tóquio, Yuriko Koike, e com outros elementos do COI.