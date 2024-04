Daniel Videira quinto nos 400 metros livres dos Europeus de natação paralímpica

Videira, o único português em competição no quarto dia, nadou a distância em 5.43,76 minutos, ficando aquém do recorde nacional que lhe pertence (5.15,72), e terminou a prova a 55,05 segundos do vencedor, o italiano Antonio Fantin (4.48,71).



Na segunda posição terminou o russo Andrei Granicka (5.09,72), que compete sob bandeira neutra, e na terceira o neerlandês Thijs van Hofweegen (5.17,80).



À entrada para as finais do quarto dia de competição, a Itália liderava o ‘medalheiro’ da competição, com um total de 29 medalhas, das quais 13 de ouro, 11 de prata e cinco de bronze, seguida da Ucrânia, que já conseguiu 26 pódios, e da Grã-Bretanha, com 12 medalhas conquistadas.



Portugal, que está representado na competição por sete nadadores, soma uma medalha de prata, conquistada na terça-feira por Diogo Cancela, na prova dos 100 metros mariposa S8.



Os Europeus de natação paralímpica, que decorrem até sábado no Complexo de Piscinas Olímpicas do Funchal, na Madeira, juntam 427 atletas, entre os quais sete portugueses, oriundos de 51 países.



A competição, que tem categoria Open e, por isso, é aberta a atletas de países não europeus, assume particular importância nos rankings que ditarão a atribuição nominal das quotas para os Jogos Paralímpicos Paris2024, que se realizam entre 28 de agosto e 08 de setembro.



Na natação paralímpica, os nadadores com deficiências motoras são agrupados nos diversos estilos de acordo com as suas capacidades funcionais, através de avaliações, nomeadamente, da força muscular, coordenação e limitação de movimentos.



O número da classe é antecedido pela letra S (Swimming), sendo que as classes S1 a S10 agrupam nadadores com limitações físico-motoras, as classes entre 11 e 13 nadadores com deficiência visual e a classe S14 é exclusiva para atletas com deficiência intelectual.



*** A Lusa viajou a convite da FPN ***