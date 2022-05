Dries de Bondt vence 18.ª etapa, Richard Carapaz segue líder

O ciclista belga Dries de Bondt (Alpecin-Fenix) venceu a 18.ª etapa da Volta a Itália, num `sprint` restrito, com o equatoriano Richard Carapaz (INEOS) a seguir líder no dia do abandono do português João Almeida (UAE Emirates).