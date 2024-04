Emanuel Duarte vence Grande Prémio O Jogo

A última tirada, na distância de 136,3 quilómetros, com partida e chegada em Paredes e um prémio de montanha de primeira categoria, no Alto do Viso, foi arrebatada pelo vencedor da última edição, em 3:26.36 horas.Tiago Antunes (Efapel), a 1.01 minutos, e Emanuel Duarte, com o mesmo tempo, cruzaram a linha de chegada na segunda e terceira posições, respetivamente, suficiente para o algarvio segurar a camisola amarela.Emanuel Duarte, que gastou um total de 14:48.07 horas, conquistou o Grande Prémio O Jogo com um segundo de vantagem sobre o russo Artem Nych (Sabgal-Anicolor), segundo classificado, e 19 face a Pedro Pinto (Efapel), que subiu a terceiro na última etapa.Maurício Moreira, vencedor do dia, terminou em quarto da geral, a 53 segundos de Emanuel Duarte.