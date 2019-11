Estafeta mista assume desejo de fazer "coisas bonitas" no Europeu de corta-mato

Paulo Rosário, vencedor da prova de 1.500 metros masculinos do 30.º corta-mato Cidade de Amora, lembrou que a prova que se irá disputar no Parque da Bela Vista, em Lisboa, será “muito aberta”, mas garantiu que a equipa portuguesa pode “sonhar” com objetivos elevados.



“Somos quatro atletas excelentes. Se estivermos ao nosso melhor nível, vamos conseguir fazer uma coisa bonita pela seleção”, disse à Lusa o atleta do Sporting, satisfeito pelo resultado, num terreno em que não é especialista.



Por sua vez, Salomé Afonso referiu que “nada é impossível” e que a equipa portuguesa de estafeta mista, que irá integrar juntamente com Paulo Rosário, Luís Monteiro e Marta Pen, entra na prova do Europeu de corta-mato com “boas expectativas”.



“Temos um lote de atletas bastante interessante, com potencialidades enormes. Portanto, acho que temos boas capacidades para lutar e obter o melhor resultado possível”, considerou a atleta ‘leonina’, vencedora da prova de 1.500 metros feminina do corta-mato da Amora.