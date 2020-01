Euro2020 de andebol. Portugal tem muito a ganhar frente à Noruega

O regulamento do torneio determina que as duas seleções apuradas de cada agrupamento transportem para a segunda fase o resultado do jogo entre si, pelo que o triunfo na cidade norueguesa de Trondheim sobre a vice-campeã mundial permitirá a Portugal entrar a ronda principal com dois pontos.

A equipa das quinas totaliza quatro pontos, os mesmos da também apurada Noruega, enquanto a França, uma das potências da modalidade, detentora de seis títulos mundiais, três europeus e duas medalhas de ouro olímpicas, procurará amealhar os primeiros pontos frente a Bósnia, também em branco.







Portugal e Noruega defrontam-se a partir das 19h30 para decidir o primeiro e segundo lugar do grupo.





O treinador nacional Paulo Pereira já traçou os objetivos para o jogo e para o que falta do campeonato: ser primeiro no grupo e tentar melhor do que o 7.º lugar (melhor classificação de sempre de Portugal num europeu).















A equipa liderada pelo selecionador Paulo Pereira já sabe que ficará integrada no Grupo II, sediado na cidade sueca de Malmö, que receberá ainda os dois primeiros classificados dos grupos E (Islândia, já apurada, Hungria, Dinamarca e Rússia) e F (Eslovénia, Suécia, Suíça e Polónia).A seleção nacional qualificou-se no domingo para a ronda principal, ao beneficiar da derrota da França com a Noruega, por 28-26, e fruto também das vitórias que conquistou sobre os franceses (28-25), na sexta-feira, e sobre a Bósnia-Herzegovina (27-24), também no domingo.Após 14 anos de ausência, Portugal está a disputar pela sexta vez a fase final do Campeonato da Europa, no qual tem como melhor resultado o sétimo lugar alcançado em 2000, na Croácia.