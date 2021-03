Europeus atletismo. Pichardo e Dongmo olham para as medalhas

A 36ª edição dos Europeus tem inscritos 733 atletas (405 masculinos, 328 femininos) de 47 países, destacando-se a ausência da Rússia, que em condições normais seria um dos açambarcadores de medalhas.





Ivana Spanovic a grande ausente







A nível individual, a grande ausente é a sérvia Ivana Spanovic, campeã mundial (2018) e tricampeã europeia (2015, 2017 e 2019) no comprimento na pista coberta. Lesionada nos tendões da coxa, já esta semana, em treino, deixa o título sem defesa em Torun. Spanovic tinha regressado à competição em janeiro, após uma paragem de 16 meses, devido a uma lesão no metatarso.Dezasseis campeões de há dois anos, em Glasgow, estarão em pista, entre os quais o polaco Marcin Lewandowski, que tentará o seu quarto título, nos 1.500 e 3.000 metros, ele que já foi também campeão em 800 metros.Estarão na pista nove atletas que lideram as listas mundiais do ano, entre os quais Auriol Dongmo (peso) - os outros são a holandesa Nadine Visser (60 metros barreiras), a ucraniana Yaroslava Mahuchikh (altura), a italiana Larissa Iapichino (comprimento), a grega Paraskevi Papahristou (triplo), a belga Noor Vidts (pentatlo), o norueguês Jakob Ingebrigtsen (1.500 metros), o italiano Gianmarco Tamberi (altura) e o sueco Armand Duplantis (vara).Ainda muito jovens, Duplantis, que é recordista mundial, e Jakob Ingebrigtsen, recordista europeu, ambos já com vários títulos absolutos, também ao ar livre, estarão por certo entre as grandes figuras em Torun.





Dongmo e Pichardo... e Mamona no topo







Dongmo, de 30 anos, camaronesa de origem e naturalizada portuguesa há dois, chega finalmente a uma grande competição com a camisola lusa. A finalista olímpica em 2016 (ainda pelos Camarões) tem um recente recorde nacional de 19,65 metros - marca que lhe dá a liderança mundial absoluta, a par da neozelandesa Valerie Adams, que conseguiu o registo ao ar livre.





A segunda europeia do ano, e principal adversária, é a alemã Christina Schwanitz, de 35 anos, que tem como melhor esta época 19,11 e tem como recorde pessoal 20,05 - mas já em 2014. A terceira é a holandesa Fanny Roos, com 18,85.

Quanto a Pichardo, nascido em Cuba e português desde 2018, saltou nos campeonatos de Portugal 17,36 metros e aproximou-se do recorde de Nelson Évora, atleta que prescindiu da época de inverno para se concentrar na preparação olímpica.O segundo da lista é o francês Melvin Raffin, com 17,09 (17,20 como recorde pessoal), o terceiro o alemão Max Hess, antigo campeão europeu, com 17,00 esta época, mas com 17,52 como recorde pessoal.Patrícia Mamona, já por duas vezes campeã continental, lutará também por um lugar no pódio e terá como principais adversárias a grega Paraskevi Papahristou (14,60 como recorde pessoal, este ano) e a bielorussa Viyaleta Skvartsova (14,39). A portuguesa chegou aos 14,21 no 'meeting' de Roma.





Os outros portugueses







PROVA INSCRITOS ATLETA MARCA RANKING ANO



Em Glasgow, há dois anos, quando Nelson Évora foi campeão e Mamona quarta, Franciso Belo surpreendeu, com o seu quarto lugar no peso e aponta para chegar mais uma vez a um lugar entre os oito primeiros.Já Ricardo Santos, estreante, e Carlos Nascimento, que há dois anos foi 13.º, no cômputo geral, ambicionam passar a primeira de três rondas, 'sonhando' com uma eventual final.Em relação ao resto da delegação lusa, merece nota o 'regresso' do meio-fundo, setor que ainda é historicamente responsável pela maioria de atletas e de medalhas de edições anteriores.É preciso recuar a 2002 para se encontrar o mesmo número de seis inscritos para as provas de 1.500 e 3.000 metros, sendo que muitos agora são bastante jovens, competindo habitualmente no escalão de sub-23. Marta Pen é a que tem mais 'traquejo', estreiam-se a este nível Mariana Machado (já com excelentes resultados em 'cross'), Isaac Nader, Nuno Pereira, José Carlos Pinto e Samuel Barata.A seleção é das mais equilibradas dos últimos 20 anos, em termos de setores, com seis atletas de meio-fundo, quatro nos concursos e seis na velocidade.Ricardo Santos e Carlos Nascimento são os nomes mais 'interessantes' para a velocidade, entre os lusos, mas também estarão em Torun Lorene Bazolo e Rosalina Santos, nos 60 metros, e Cátia Azevedo e Mauro Pereira, nos 400 metros.Lista dos atletas portugueses, indicando-se o número de concorrentes inscritos nas suas provas e a posição que ocupam com base nas melhores marcas da época:60 m 71 Carlos Nascimento 6,63 15.º400 m 55 Ricardo Santos 46,64 14.ºMauro Pereira 47,48 44.º1500 m 56 Isaac Nader 3.41,86 34.ºNuno Pereira 3.42,10 36.ºJosé Carlos Pinto 3.42,71 39.º3000 m 40 Samuel Barata 7.57,63 33.ºTriplo 14 Pedro Pichardo 17,36 1.ºPeso 16 Francisco Belo 20,56 8.º60 m 44 Rosalina Santos 7,30 23.ªLorène Bazolo 7,35 32.ª400 m 42 Cátia Azevedo 53,69 41.ª1500 m 28 Marta Pen 4.11,82 12.ª3000 m 29 Mariana Machado 9.09,09 26.ªTriplo 16 Patrícia Mamona 14,21 3.ª

Peso 17 Auriol Dongmo 19,65 1.ª